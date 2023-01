Unfall in Aschersleben: Behinderungen in der Mehringer Straße

Bei einem Verkehrsunfall in der Mehringer Straße wurde eine Person verletzt. Drei Fahrzeuge waren beteiligt.

Behinderungen gab es nach einem Unfall in der Mehringer Straße in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr in Aschersleben auf der Mehringer Straße in Höhe des Abzweigs zur Waldemar-Holtz-Straße ereignet.