Bei einem Rangierunfall am Montagabend hat sich ein Güterwaggon bei Nachterstedt in die Straßenböschung gebohrt. Die Ursache der Havarie ist noch unklar. Fest steht allerdings: Die Bergung wird herausfordernd.

Nachterstedt/MZ - „Das muss gut vorbereitet werden“, sagt Thomas Zemelka, der am Mittwoch gemeinsam mit seinem Vater die steile Böschung an der Ortsumgehung von Nachterstedt hinaufgeklettert ist, um sich die Unglücksstelle anzusehen. Dort, direkt neben der Eisenbahnbrücke und zwischen der normalen Bahnstrecke und dem Novelis-Werk, hat sich ein Güterwaggon auf der Hälfte der Böschung in den Boden gebohrt. Nun wartet das schräg in der Luft hängende Gefährt darauf, von der Fachfirma Zemelka geborgen zu werden.