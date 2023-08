Zwei der Klappen, auf denen Fotos der Gewürze sind, wurden von der Kräuterstele am Klosterhof in Aschersleben gestohlen.

Aschersleben/MZ - Es ist kaum vier Wochen her, da wurde gegenüber dem Rondell am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz in Aschersleben, am Klosterhof, die erste Station der sogenannten Kräuter-Route durch das Aufstellen einer Stele eröffnet. Quasi im Vorbeigehen und spielerisch soll die Kräuter-Route Einheimischen und Gästen Wissen vermitteln. Doch kaum einen Monat später fehlen zwei Platten. Vandalismus? Diebstahl? Wer macht so etwas?