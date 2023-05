Der Amurleopard Zivon soll in Polen eine Familie gründen. Aschersleben bekommt dafür bald zwei Leopardenschwestern aus Südfrankreich.

Zucht in Warschau

Aschersleben/MZ - Fauchend sitzt Zivon in seiner Kiste. Doch alles ging blitzschnell. „Das Kistentraining hat sich wirklich gelohnt“, meint Tierpflegerin Carola Wiele, die den Amurleoparden mit einer leckeren Keule in die Transportbox gelockt hat. Denn die athletische Großkatze geht auf Reisen. Nach Polen, in den Warschauer Zoo, wo der Kater eine Gefährtin bekommt.