Nachterstedt feiert am Wochenende Umzug, Familiennachmittag, Modenschau: Das erwartet Besucher beim Nachterstedter Brunnenfest

In Nachterstedt wird am Wochenende vom 9. bis 11. August beim Brunnenfest groß gefeiert. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Was die Gäste bei den Feierlichkeiten alles erwartet.