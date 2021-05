Umweltalarm an der Eine: Sind Faulgase vom Gondelteich die Ursache?

Aschersleben - Umweltalarm an der Ascherslebener Eine. Am Mittwoch hatten Anlieger im Bereich der Gartensparte Vogelgesang - Unter der Alten Burg - einen Ölfilm auf dem Gewässer entdeckt und der Umweltbehörde gemeldet. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus. Auf der kompletten Wasseroberfläche hatte sich ein regenbogenfarbiger Film ausgebreitet, so der Ascherslebener Ortswehrleiter René Knoblauch. Ob es sich tatsächlich um einen Ölfilm handelte, konnte zunächst allerdings nicht festgestellt ...

Besonders an der Pferde-Eine war der Ölfilm deutlich zu erkennen

Eine Erkundung ergab, dass zumindest ein Austrittsort der Verunreinigung vermutet werden konnte. Eine sogenannte Einbringung von Kohlenwasserstoffen konnte allerdings nicht festgestellt werden. Besonders an der Pferde-Eine war der Ölfilm deutlich zu erkennen. Die Feuerwehr errichtete daraufhin eine Ölsperre am unteren Lauf der Eine im Bereich der Worthstraße, um ein weiteres Abfließen des Ölteppichs zu verhindern.

Eine erste Analyse hatte ergeben, dass der pH-Wert bei 7 lag, sich also im neutralen Bereich befand.

Umweltbehörde des Landkreises hat eine Wasserprobe entnommen und analysiert diese

Die Ascherslebener Ortswehr war mit neun Kameraden und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes vor Ort. Weiterhin wurde von der Umweltbehörde des Landkreises eine Wasserprobe zur weiteren Untersuchung entnommen. Die ergab allerdings keine Auffälligkeiten, wie Landkreissprecher Marko Jeschor auf MZ-Anfrage mitteilte.

Und weiter: „Zur Ermittlung der möglichen Schadensursache hat die Untere Wasserbehörde den Gewässerlauf der Eine überprüft und Proben genommen. Wir haben dabei festgestellt, dass die Verunreinigung am stärksten oberhalb der „Pferde-Eine“ war. Ab der Brücke flussaufwärts war keine Verunreinigung mehr sichtbar. Und bei einer Nachkontrolle am Freitag seien keine Auffälligkeiten entdeckt worden.

Polizei ermittelt wegen eines möglichen Umweltdeliktes

Außer der Umweltbehörde des Salzlandkreises ermittelt auch die Polizei. Immerhin könnte ein Umweltdelikt vorliegen, so Polizeisprecher Marco Kopitz. Erste Erkenntnisse gäbe es allerdings noch nicht.

Eine mögliche Erklärung für den Ölfilm liefert der zweite Vorsitzende des Ascherslebener Anglervereins, Jean Rothhagen. Der verweist auf die gegenwärtig stattfindenden Arbeiten am Gondelteich Unter der Alten Burg. Dort sei unter anderem ein Bagger im Einsatz, um den Teich zu entschlammen. Dabei könne es durchaus vorkommen, dass Faulgase freigesetzt werden, die sich im Laufe der Jahre gebildet haben. Die könnten auch einen sichtbaren Ölteppich auf dem abfließenden Wasser hinterlassen.

Kein Fischsterben bemerkt, Gewässer wird weiter beobachtet

Ein Fischsterben sei jedenfalls nicht beobachtet worden, so Rothhagen. Sollte wirklich Öl in die Eine eingebracht worden sein, dann hätte immerhin die Gefahr bestanden, dass die Fische in Mitleidenschaft gezogen worden wären. Vor allem hätte die Gefahr bestanden, dass die Kiemen der Tiere verklebt worden wären, so der Experte.

Die Eine gehört zu den Pachtgewässern des Ascherslebener Anglervereins. Hier werden regelmäßig Salmoniden eingesetzt. Neben den Forellen fühlen sich aber auch Kleinfische wie Gründlinge und Elritzen in der Eine wohl. In den kommenden Tagen wolle man das Gewässer im Auge behalten, um eventuellen Unregelmäßigkeiten, die im Zusammenhang mit der Verunreinigung stehen könnten, auf die Spur zu kommen. (mz)