Ukrainer orientieren sich im Ascherslebener Arbeitsmarkt

Am Stand der Agentur für Arbeit heißt es Schlange stehen.

Aschersleben/MZ - Für einen Mittwochnachmittag ist der Große Saal im Bestehornhaus ungewöhnlich voll. Über die Lautsprecheranlage ertönen Hinweise und Orientierungshilfen auf Russisch. Mehr als 100 ukrainische Flüchtlinge schreiten in kleinen Gruppen die 15 Stände ab, die in einem langen Oval Unternehmen und Vereine aus Aschersleben repräsentieren. Die Ukrainer sind gekommen, um sich über berufliche Chancen an ihrem neuen Wohnort zu informieren. Dafür hat die Stadt Aschersleben eigens eine Jobbörse initiiert.