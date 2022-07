Ukrainer danken Ascherslebern für Unterstützung und Gastfreundschaft

Aschersleben/MZ - Erinnerungen an ein Erlebnis in der Koordinierungsstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine in Aschersleben: Zwei Frauen und zwei Kinder sind gerade in der Stadt angekommen und warten darauf, dass man ihnen sagt, wie es weitergeht. Während die jüngere der beiden Frauen mit Hilfe der Übersetzerfunktion ihres Handys versuchte, sich verständlich zu machen und die wichtigsten Informationen zu verstehen, saß die ältere ruhig auf ihrem Stuhl. Sie hatte dem Anschein nach vermutlich selbst als Kind noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Was wird ihr wohl durch den Kopf gegangen sein, als sie im hochbetagten Alter ausgerechnet in das Land des damaligen Aggressors vor einer russischen Invasion fliehen musste? Für einen kurzen Augenblick konnte man in ihrem Gesicht das ganze Ausmaß ihrer Gefühle erahnen ...

