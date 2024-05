Am letzten Spieltag behalten die Darts-Spieler aus Aschersleben die Nerven: Sie gewinnen das entscheidende Spiel und feiern in Löderburg in ihrer ersten Saison die Meisterschaft.

Aschersleben/MZ - Die „Steeldart Rottis“ aus Aschersleben haben in ihrer ersten Saison überrascht und sicherten sich mit nur einer Niederlage aus zehn Saisonspielen die Meisterschaft in der 2. Bezirksliga Süd-West. „Damit hatten wir auf gar keinen Fall am Anfang der Saison gerechnet“, freute sich Kapitän Toni Beier über die erfolgreiche Saison, die mit einem packenden Finale beim Meisterschaftsanwärter in Löderburg endete.