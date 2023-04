Der Stadtrat in Aschersleben hat einen umstrittenen Passus aus der Benutzungsordnung gestrichen, der bisher Parteien die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser generell verboten hat.

Aschersleben/MZ - Die Dorfgemeinschaftshäuser in den Ascherslebener Ortsteilen dürfen künftig auch von Parteien für Veranstaltungen genutzt werden. Bisher war das per Satzung ausgeschlossen. Nun hat eine Mehrheit im Stadtrat einem Antrag der Fraktion Grüne/SPD zugestimmt, der das ändern will.