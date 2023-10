Haben sich die befürchteten Umsatzeinbrüche durch die Fielmann-Baustelle in der Ascherslebener Taubenstraße bewahrheitet? Wie es die Händler sehen.

Treue Stammkundschaft: Welche Zwischenbilanz Händler in der Ascherslebener Taubenstraße ziehen

Aschersleben/MZ - „Die Kunden haben sich an die Baustraße gewöhnt. Und ich habe das Gefühl, dass auch wieder mehr Kunden unterwegs sind“, meint Fotostudio-Inhaberin Lucia Grün optimistisch. Seit knapp einem halben Jahr ist die Taubenstraße zum größten Teil eine Baustraße, denn der Fielmann-Konzern baut am alten Standort komplett neu. Eine Sanierung des Objekts sei baulich und kostentechnisch nicht logisch gewesen, heißt es in einer Besprechung Anfang des Jahres.