Frose/MZ - Zuerst brennt ein Imbiss-Container am Ditfurter See, dann wird der Imbiss-Wagen am Froser See abgefackelt, die Snackbude am Abenteuerspielplatz bei Schadeleben verwüstet und nun musste am Wochenende die Feuerwehr ausrücken, um am Froser Sportlerheim zwei brennende Mülltonnen zu löschen. Laut Feuerwehr drohten die Flammen auf die Gaststätte überzugreifen. Die Parallelen bei all diesen Bränden sind auffällig. Ist hier etwa ein Feuerteufel am Werk?