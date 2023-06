Immer wieder haben während der vergangenen Wochen Mülleimer in Aschersleben gebrannt. Stecken zwei Kinder hinter den Vorfällen?

Treiben Feuerteufel in Aschersleben ihr Unwesen?

Am Dienstag vergangener Woche war die Feuerwehr bei einem Papierkorbbrand in der Oststraße im Einsatz.

Aschersleben/MZ - Brennende Papierkörbe, Müllcontainer und Plakate in der Nacht zum Pfingstmontag. Brennende Papierkörbe in der Nacht zum 1. Juni. Ein brennender Papierkorb und eine brennende Rasenfläche am Dienstagabend der vergangenen Woche. Seit Ende Mai mussten die Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr immer wieder zu ähnlichen Kleinbränden in der Ascherslebener Innenstadt und in der Umgebung des Bahnhofs ausrücken. Treibt womöglich ein Feuerteufel in der Stadt sein Unwesen?