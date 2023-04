Auch Kinder sollten sich mit Themen wie Trauer, Tod und Sterben beschäftigen. Darum fand an der Kastanienschule in Aschersleben ein Hospizprojekt statt.

Aschersleben/MZ - Trauer, Tod und Sterben - kein Thema für Kinder? Doch, finden Birgit Olschak, Lehrerin an der Förderschule Kastanienschule, und ihr Team. Deshalb steht für 20 Schüler der Kastanienschule in dieser Woche das Projekt „Hospiz macht Schule“ auf dem Stundenplan. „Wir werden dabei vom ambulanten Hospizdienst der Lungenklinik Ballenstedt unterstützt“, erzählt Olschak, die selbst als ehrenamtliche Hospizbegleiterin in Aschersleben tätig ist.