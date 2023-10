Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mehringen/MZ - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagmittag in Mehringen, als in der Drohndorfer Landstraße ein Transporter brannte. Als die Mehringer Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Der Angriffstrupp nahm sofort die Brandbekämpfung unter Atemschutz vor.