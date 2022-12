Traditionsbäcker aus Wilsleben ist in Salzlandkiste mit dabei

Die Traditionsbäckerei Behrens aus Wilsleben ist mit einem gesunden Snack in der Kiste vertreten. Aber zu Weihnachten wird es süßer.

Stephanie Amme im Verkaufsraum in der Wilslebener Bäckerei.

Wilsleben/MZ - Stephanie Amme ist in der Backstube quasi aufgewachsen. „Trotzdem kann ich noch jeden Tag Kaffee trinken und Kuchen essen“, sagt sie lachend. Im Wilslebener Handwerksbetrieb ihres Vaters Hartwig Behrens erledigt die studierte Betriebswirtin die Büroarbeiten. Doch wie das in einem Familienbetrieb Usus ist: Wenn helfende Hände knapp sind, muss jeder an jeder Stelle mit ran. Deshalb ist die Mutter von drei Kindern – 14, zwölf und acht Jahre alt – mitunter auch im Verkauf zu sehen und hilft mit, wenn sich der Betrieb zum Beispiel bei Dorf- und Vereinsfesten einbringt.