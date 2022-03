Tombola von E-Center und Kaufmannsgilde in Aschersleben eröffnet

Aschersleben/MZ - Gutes tun und sich dabei ein kleines - oder großes - Geschenk sichern: Das ist ab Montag in Aschersleben wieder möglich. In einer Kooperation von Aschersleber Kaufmannsgilde und E-Center können Kunden ab dem 28. März zum Preis von je zwei Euro Lose für eine Tombola erwerben.

Zu gewinnen gibt es für den Anfang alles, was das E-Center so zu bieten hat, von Puzzles und österlichen Plüschtieren bis zu USB-Sticks und Kaffeemaschinen - ausgestellt im Schaufenster des Medimax. Während die Lose zunächst nur in den Geschäften des E-Centers verkauft werden, rechnen Gildechef Martin Lampadius und Medimax-Betreiber Holger Lentge damit, dass sich noch mehr Mitglieder der Kaufmannsgilde beteiligen werden: mit weiteren Preisen und somit auch als Verkaufsstelle für Lose. Die Aktion läuft bis zum Ostersonnabend, 16. April. An diesem Tag werden um 11 Uhr die Preise übergeben.

Die Einnahmen aus der Tombola kommen dem Jugendverein Elf e.V. zugute. Der plant, damit den Austausch von deutschen und ukrainischen Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Ideen dafür hat der Verein bereits einige. Man könne von dem Geld gemeinsam mit den aus der Ukraine geflüchteten Kindern Ausflüge unternehmen - zum Beispiel nach Leipzig oder Magdeburg - oder eine Radtour machen, zählt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Marcel Schulze auf. Auch Kinobesuche seien eine Möglichkeit. Hauptsache, man komme mit den Kindern aus der Ukraine in Kontakt.