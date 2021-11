Tombola für guten Zweck

Susen Thiele und Heiko Grunert schauen sich mit Medimax-Chef Holger Lentge (hinten) die Preise der Weihnachtstombola an. Der Erlös geht an den Verein „Wir helfen“.

Aschersleben/MZ - Das Schaufenster bei Medimax ist prall gefüllt: Puzzle, Koffer, eine Küchenmaschine, Werkzeug, ein Fondue oder ein riesiger lilafarbener Plüschweihnachtsmann. Die wunderschön mit Ascherslebener Motiven - wie Rondell, Rathaus und Johannisturm - gestalteten Plakate drumherum verraten, dass dies die Preise für die diesjährige Tombola des E-Centers sind. Und dass jeder eingenommene Cent an die MZ-Aktion „Wir helfen“ geht.

Mit dem Geld unterstützt der 2001 gegründete MZ-Verein bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region, verrät Vereinschefin Susen Thiele und freut sich, dass neben vielen Aktionen, wie etwa dem schon im vergangenen Jahr erfolgreichen Lebkuchenherz-Verkauf oder der klassischen Telefonspende, nun auch die Ascherslebener beim Spendensammeln mit am Start sind.

Über 150 hochwertige Preise sind in der Tombola

„Bei uns ist das schon Tradition im Haus“, spricht Heiko Grunert, der geschäftsführende Inhaber des Edeka-Centers, von zahlreichen Kampagnen, mit denen das Unternehmen Kinder und Jugendliche in Aschersleben fördert. „Wir sind in Kindergärten, Schulen, helfen mit der Pfandspendenbox Vereinen“, zählt er auf. Im letzten Jahr wurden die Einnahmen aus der Weihnachtstombola dem Ascherslebener Kinderheim gespendet. „Und dieses Jahr wollen wir damit ‚Wir helfen‘ unterstützen“, kündigt er die Verlosung an, die von allen Mietpartnern im E-Center und dem Ascherslebener Zoo mitgetragen wird. Über 150 hochwertige Preise haben die für die Tombola gestiftet. „Das geht bei einem Wert von fünf Euro los und endet bei 300.“ Wobei er den Preis für ein spendiertes Pokémon gar nicht beziffern kann. „Das besitzt bestimmt schon Sammlerwert“, glaubt er und lacht.

Die Lebkuchenherzen gibt es für die Mitarbeiter. Als Dankeschön. Foto: Gehrmann

Der Losverkauf - insgesamt gibt es 1.500 Stück, die jeweils einen Euro kosten - startet am Mittwoch, 1. Dezember, in allen Läden des E-Centers. Die Preise aus dem Schaufenster werden am Sonnabend, 18. Dezember, ab 10 Uhr ausgeteilt. „Das Besondere daran: Jedes Los gewinnt“, verspricht Heiko Grunert. Selbst, wenn Niete draufstehen würde, gäbe es dafür kleine Preise.

Lebkuchenherzen mit viel Liebe gebacken

Zusätzlich zur Tombola beteiligt sich der Unternehmer übrigens auch noch an der Lebkuchenherz-Aktion. Die von der Kathi Rainer Thiele GmbH mit Honig, Zimt, Ingwer und ganz viel Liebe gebackenen Präsente hat er für seine Mitarbeiter gekauft. „Die sollen sie zum Nikolaustag erhalten, als kleines Dankeschön für die engagierte Arbeit, die hier im Haus geleistet wird.“ Das Geld dafür geht gemeinsam mit dem Erlös aus der Tombola an den „Wir-helfen“-Verein. „Über 2.000 Euro werden da wohl zusammenkommen.“

Susen Thiele wird angesichts so viel Herzbluts und solch eines Engagements selbst ganz warm ums Herz. Denn sie weiß, wie schlimm es derzeit vielen Kindern durch die Corona-Pandemie geht. Besonders sportliche, kreative und soziale Angebote für sie seien in dieser Zeit ins Hintertreffen geraten. „Gefördert werden daher Projekte, Einrichtungen und Vereine, die den Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Stärken und Talente zu entdecken und auszubauen“, zählt sie Sport- und Tanzvereine, Jugendtreffs oder Bildungsangebote auf.

Auch Einrichtungen aus Aschersleben und der Umgebung könnten sich ganz formlos um eine Förderung bewerben. „Denn den Jüngsten unserer Gesellschaft soll“, findet Thiele, „die Unterstützung zugutekommen, die sie zu starken, selbstbewussten und selbstständigen Persönlichkeiten werden lässt.“