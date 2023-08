Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Mich fasziniert jedes Jahr aufs Neue, dass in so einem kleinen Samenkorn solch eine Genetik drin steckt und solch eine Vielfalt von Tomatensorten besteht“, sagt Matthias Stier von der Arbeitsgruppe Tomate im Verschönerungsverein Aschersleben. Die nach Einschätzung einer amerikanischen Jury in Carmel, einer Region bei San Francisco, bestschmeckende Tomate war 1999 und 2000 die Sorte „Marianna's Peace“, so Stier. Die beim größten und berühmtesten „Tomatenfestival“ gekürten Früchte gelten als weltbeste, sagt er. „Marianna's Peace“ gehört zu denen, die im Tomatengarten in der Kleingartenanlage Froser Straße wachsen und die beim 12. Ascherslebener Tomatentag zu sehen sein werden. Dieser wird am Sonnabend, 2. September, von 9.30 bis 13 Uhr in der Anlage veranstaltet.