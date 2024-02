Weltenradler Thomas Meixner war ein halbes Jahr lang im Sattel unterwegs und legte dabei fast 13.000 Kilometer zurück. Was er auf der Strecke erlebt hat, erzählt er in einem Bild-Ton-Vortrag im Ascherslebener Bestehornhaus.

Aschersleben/MZ/kb - Nicht zum ersten Mal ist der Bitterfelder Thomas Meixner zu Gast in Aschersleben. Diesmal hat er einen Bericht über eine faszinierende Fahrradreise dabei, die ihn auf den alten Routen der Seidenstraße bis in die ehemalige Kaiserstadt Xian in Zentralchina führte.

Fahrradreise: Was entspannt klingt, sind strapaziöse und abenteuerliche 13.000 Kilometer gen Osten – durch Südosteuropa bis in die Türkei und durch die Kaukasusregion. Mit einer Fähre ging es über das Kaspische Meer, weiter über Kasachstan, Usbekistan und Kirgisien. „Das Spannende an dieser Tour waren nicht zuletzt die schwierigen Reisebedingungen wie tagelanger kalter Regen in der Osttürkei, die sommerliche Hitze in Zentralasien, die Polizeikontrollen in China und ein Sandsturm in der Taklamakan Wüste“, heißt es in einer Ankündigung.

Entschädigt für diese Strapazen wurde er mit großer Gastfreundschaft, vor allem in den muslimischen Ländern wie der Türkei, Kasachstan und vor allem in Usbekistan. Historische Orte wie Khiva, Buchara, Samarkand und Kaschgar erinnerten Meixner an die Zeiten, als auf den alten Handelsrouten von West nach Ost nicht nur Waren, sondern auch Ideen und Innovationen ihren Austausch fanden. Auf seinem Weg durch Westchina konnte er sehen und erleben, dass sich in dem Land alles dramatisch verändert hat. Er kann durchaus Vergleiche ziehen, weil er das Land im Zuge seiner Weltumrundung 20 Jahre zuvor schon einmal besucht hat.

Ein knappes halbes Jahr war Thomas Meixner unterwegs. Auf seiner Tour machte er nicht nur Fotos, sondern fing die spannendsten Momente auch mit Video- und Audioaufnahmen ein. Mit einem Vortrag im Bestehornhaus möchte er seine Gäste einladen, mit ihm gemeinsam auf der Seidenstraße nach China zu reisen und dabei interessante Einblicke in andere Kulturen und Lebensweisen zu erhalten. Den Bild-Ton-Vortrag im Bestehornhaus gibt es zweimal: am Freitag um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Information in der Hecknerstraße; Telefon 03473/8 40 94 40 und an der Abendkasse.