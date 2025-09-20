Das Lipdub-Video, welches unter Federführung des Jugendvereins Elf in Aschersleben gedreht wurde, wird am 28. September im Bestehornhaus uraufgeführt.

Aschersleben/MZ - Vor gut einer Woche verwandelte sich Aschersleben in eine große Bühne für einen sogenannten Lipdub zum Lied „Amercian Pie“. Dabei handelt es sich um ein besonderes Musikvideo, bei dem zahlreiche Menschen ein Lied lippensynchron mitsingen oder durch Tanz und kreative Aktionen mitwirken.

Nun steht fest, wann und wo die Premiere stattfinden soll: Am Sonntag, 28. September, feiert der Ascherslebener Lipdub seine Uraufführung im Großen Saal des Bestehornhauses. Beginn ist 17 Uhr. Dort wird das fertige Musikvideo erstmals in voller Länge präsentiert.

Unter der Federführung und Organisation des Jugendvereins Elf beteiligten sich mehrere Hundert Ascherslebener aus den unterschiedlichsten Bereichen am Dreh. Mit dabei Kitas, Schulen, Vereine, Sportgruppen, Chöre, Polizei, ASB und viele mehr.