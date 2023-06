Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westdorf/MZ - An der Landesstraße 228, die von Aschersleben nach Quenstedt an Westdorf vorbeiführt, wird es keine weitere Geschwindigkeitsreduzierung geben. Wie Ortsbürgermeister Martin Quitschalle in der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte, hatte es aufgrund des Wunsches der Ortschaft nach einer Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 an der Bushaltestelle einen Vorort-Termin mit einem Vertreter der Unteren Verkehrsbehörde des Landkreises gegeben.