Taxifahrerin Katja Torno hat in Aschersleben ihr Hobby zum Beruf gemacht

Während des Gildefestes fuhr Katja Torno halb Aschersleben in ihrem Taxi durch die Stadt. Zeit, sie der anderen Hälfte vorzustellen.

Aschersleben/MZ - „Ich bin nicht so verklemmt, ich unterhalte mich gerne mit meinen Gästen“, antwortet Katja Torno auf die Frage, wie sich so schnell herumsprechen konnte, dass Taxi Heinrich aus Aschersleben eine neue Fahrerin beschäftigt. Während des Gildefestes wurden ihre Dienste vielfach lobend erwähnt. Man würde sich bei ihr sehr gut aufgehoben fühlen, hieß es. So viel Lob findet Katja Torno schmeichelhaft.