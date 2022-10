Täter in Ascherslebener Schlachthofstraße auf frischer Tat ertappt

Aschersleben/MZ - Pech für zwei polizeibekannte Einbrecher in Aschersleben: Sie sind in der Nacht zum Sonntag auf frischer Tat ertappt worden, als sie in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Schlachthofstraße eingebrochen waren.

Als ein Funkstreifenwagen nach einem Notruf am Ort des Geschehens eintraf, erwischten die Beamten einen der beiden Täter beim Schmierestehen. Der andere machte sich im Keller zu schaffen. Die beiden mussten mit aufs Revier. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt weiter.