Tankrabatt lockt auch in Aschersleben und im Seeland an die Zapfsäule

Aschersleben/Hoym/MZ - Der Liter Diesel für 2,37 Euro, Super E10 für 2,28. Diese Preise hatte die MZ am 15. März in Aschersleben an den Zapfsäulen gelesen. Nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar waren die Spritpreise exorbitant gestiegen. Kurz zuvor hatte der Rohölpreis die 120-Dollar-Marke überschritten, war aber am 16. März auf rund 99 Dollar gefallen. Am Montag näherte sich der Preis mit 117 Dollar bereits wieder der Höchstmarke an.