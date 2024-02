Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Ich bin sehr gespannt, die Besetzung ist ja nicht alltäglich“, sagt ein erwartungsfroher Wolfgang Köber zu Beginn der Stunde der Musik. Der Kulturkreis „Adam Olearius“ hatte am Donnerstagabend zu einer weiteren Auflage einer Veranstaltungsreihe in den Rathaussaal eingeladen, die mit Abstand die älteste in Aschersleben ist. Den Initiatoren um Kerstin Grahl-Przyborowski und Bettina Winkler ist es wieder einmal gelungen, mit Viktoria Malkowski (Violine), Ueli Bitterli (Horn) und Hagen Schwarzrock (Klavier) nicht nur drei überaus sympathische Künstler, sondern auch wahre Meister an ihren Instrumenten zu verpflichten.