Streunende Katzen werden in Aschersleben wieder kastriert

Aschersleben/MZ - Wie die Stadt Aschersleben mitteilt, werden derzeit wieder Kastrationen an freilebenden Katzen im Stadtgebiet durchgeführt. Mit dieser Aktion will die Stadt einer unkontrollierten Vermehrung wildlebender Katzen begegnen, um dadurch der Verbreitung von Krankheiten vorzubeugen.

Plätze für Katzen im Tierheim belegt

„Wir möchten durch diese Aktion von vorneherein den Tieren ein Leben in Elend ersparen“, wird die Leiterin des Tierheims „Albert Schweitzer“, Silvia Rupkalwies, in der Mitteilung der Stadt zitiert. Im Tierheim Aschersleben seien dauerhaft alle 30 zur Verfügung stehenden Plätze für Katzen belegt. Doch dies sei kein Ascherslebener Problem. Viele andere Tierheime stünden ebenfalls vor dieser Problematik, heißt es weiter.

Deshalb werden auch in diesem Jahr wieder freilebende Katzen im Namen der Stadt Aschersleben kastriert. Zur Finanzierung nutzt der dazu beauftragte Tierschutzverein Aschersleben unter anderem auch Mittel, die das Land Sachsen-Anhalt zur Kastration freilebender Katzen noch bis zum 30. November 2022 zur Verfügung stellt. Danach könne nur noch in eingeschränktem Umfang kastriert werden, da der Tierschutzverein die Kosten dann ausschließlich aus eigenen Mitteln finanzieren müsse. Die Kastration einer Katze schlägt mit 110 bis 120 Euro zu Buche, die eines Katers mit rund 85 Euro.

Tierhalter sollen Freigänger chippen lassen

Halter und Besitzer von Freigängerkatzen sind dazu angehalten, ihre Katzen mit Mikrochips registrieren zu lassen, um ungewollte Kastrationen zu vermeiden. „Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal nachdrücklich darum bitten, dass die privaten Katzenhalter Verantwortung übernehmen. So mancher Tierhalter hat seine Katze wiedergefunden, weil das gefundene Tier durch den implantierten Mikrochip eindeutig seinem Halter zugeordnet werden konnte“, so Silvia Rupkalwies in der Mitteilung.

Die Aktion läuft bis 15. März 2023. Im vergangenen Winter sind nach Angaben der Stadt 99 freilebende Katzen kastriert worden.