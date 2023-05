Das Tierheim Aschersleben hat zum Frühlingsfest geladen. Das lockt nicht nur Besucher an. Warum ein überraschender Arbeitseinsatz für Freude sorgte.

Streichen und Streicheln - was beim Frühlingsfest im Ascherslebener Tierheim alles los war

Den Katzen im Ascherslebener Tierheim wurde es wieder so richtig gemütlich gemacht. Die Rotarier bereiteten am Wochenende mit einem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz das Frühlingsfest vor.

Aschersleben/MZ - „Es war ein Kommen und Gehen“, freut sich Silvia Rupkalwies und schätzt die Zahl der Besucher, die am Sonntag beim diesjährigen Frühlingsfest im Ascherslebener Tierheim vorbeigekommen sind, auf etwa 400. Die interessierten sich für die Ausstattung der Einrichtung, in der derzeit 19 Hunde und 20 Katzen plus 30 Freigänger leben oder fragten, wie man Tierpatenschaften übernehmen kann.