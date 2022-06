Straßenblockade in Aschersleben ist ausgefallen

Eine angekündigte Demo gegen die hohen Benzinpreise fand am Ende nicht statt.

Die Fahrzeugdemo gegen hohe Benzinpreise sollte auf dem Markt in Aschersleben starten.

Aschersleben/MZ - Kurz vor 18 Uhr am Mittwoch in Aschersleben: Rund um den Marktplatz und am Hennebrunnen sammeln sich vereinzelte Menschengrüppchen. Es sind nicht viele, aber immerhin sind mehr Leute unterwegs als normalerweise um diese Zeit, wenn die Geschäftsleute ihre Türen schließen. Eine Viertelstunde später sind es schätzungsweise 50, 60 Männer und Frauen, die augenscheinlich auf etwas warten und recht ratlos schauen.