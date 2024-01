Einer stark dezimierten Mannschaft von Oberligist HC Aschersleben geht in Delitzsch am Ende die Luft aus. Warum der Coach der Handballer dennoch begeistert von der Truppe ist.

Aschersleben/mz. - Am Ende war es die Kraft, da war sich Coach Martin Wartmann sicher. Am Ende hat Oberligist HC Aschersleben sein Gastspiel beim Spitzenteam NHV Concordia Delitzsch am Samstagabend nämlich mit 27:30 verloren, obwohl die Alligators nicht nur zur Halbzeit mit 17:14, sondern auch noch bis in die Schlussviertelstunde hinein in Führung gelegen hatten.