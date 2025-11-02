Förderverein und Mitarbeiter des Ascherslebener Zoos haben die Anlage für einen Abend in ein Grusel-Paradies verwandelt. Mehr als 100 kunstvoll geschnitzte Kürbisse und vieles mehr bringen Besucher zum Staunen.

Stockbrotbacken am offenen Feuer wie hier am Dschungelcafé im Ascherslebener Zoo – immer wieder ein geselliges Vergnügen.

Aschersleben/MZ - Ausnahmsweise stehen Tiger, Löwe, Erdmännchen und Co. nicht im Mittelpunkt, wenn Ascherslebener Zoo-Mitarbeiter und Förderverein zum gemeinschaftlichen Gruseln einladen. Wer dieser Offerte am Donnerstagabend gefolgt ist, der erlebte die beliebte Anlage so, wie das nur einmal im Jahr möglich ist: Kunstvoll geschnitzte und leuchtende Kürbisse setzen in Büschen, an Wegen, in Gehegen und auf Steinen staunenswerte Akzente. Fackeln und Licht verwandeln den Hauptweg zum Dschungelcafé in eine leuchtende Allee. In Bäumen hängen Lampions. Feine Gespinste, Skelette, kleine Gespenster, große Spinnen und schauriges Gelächter hinter mancher Ecke machen dem Halloween-Vorabend alle Ehre.