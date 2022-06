Steigende Kraftstoffpreise machen auch Ascherslebener Unternehmern zu schaffen

Aschersleben/MZ - 1988 - das Jahr vor dem Mauerfall - war für die Westdeutschen ein gutes Jahr: 97 Pfennig kostete damals der Liter Superbenzin. Und das ist im Vergleich zu 1950 gar nicht mal so viel mehr. Kurz nach dem Krieg bezahlte man für einen Liter Super im Schnitt schon 63 Pfennig. Seither hat sich einiges getan bei den Kraftstoffpreisen. Seit mehr als einem Jahr eilen die Zahlen an den Zapfsäulen von Rekord zu Rekord. Laut ADAC kletterte der Preis für Super E10 Mitte Februar binnen Wochenfrist im bundesweiten Mittel um 2 Cent auf 1,745 Euro – ein neues Allzeithoch. Auch für Diesel mussten die Autofahrer so viel bezahlen wie nie zuvor: Ein Liter kostete 1,662 Euro und damit 0,8 Cent mehr als in der Vorwoche. Putins Überfall auf die Ukraine wird die Preise weiter nach oben treiben. Am Sonntagvormittag lag der Preis für Diesel an der Ascherslebener Aral-Tankstelle zeitweise bei über 1,80 Euro.

