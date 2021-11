Stefanie Olsen wird als erste Frau in den Rotary Club Aschersleben aufgenommen

Aschersleben/MZ - Der Dienstagabend war für die Ascherslebener Rotarier fast so etwas wie ein historisches Datum. Man traf sich zwar nicht zum ersten Mal im Grauen Hof, diesmal aber zum ersten Mal im Grauen Hof als neues offizielles Club-Lokal.

Die Insignien seien hier angekommen, hieß es. Dieser Premiere folgte eine zweite. Mit Stefanie Olsen wurde an diesem Abend nämlich zum ersten Mal eine Frau in den Club aufgenommen. „Ich freue mich ganz besonders, dass diese Aufnahme in meiner Amtszeit stattfindet“, kommentierte der derzeitige Clubpräsident Axel Wieczorek diesen – vielleicht längst überfälligen – ersten Schritt in Sachen Gleichberechtigung.

„Ich freue mich, dass diese Aufnahme in meiner Amtszeit stattfindet.“ Axel Wieczorek, Präsident des Rotary Clubs Aschersleben

Während die Mitgliedschaft der ersten Rotarierin in die Reihen der Ascherslebener Rotarier noch den Stempel des Besonderen trägt, sei die Mitgliedschaft in vielen anderen der insgesamt 1.032 deutschen Rotary Clubs längst Alltag, erklärt Wieczorek.

Warum die Ascherslebener so lange eine reine Männergesellschaft geblieben sind, dürfe so etwas wie ihr Geheimnis bleiben. Denn bereits 1989 fasste Rotary International den Beschluss zur Möglichkeit der Aufnahme von Frauen.

Und das war immerhin noch vor der Gründung des Ascherslebener Rotary Clubs. „Frauen nehmen inzwischen aktiv an Rotary teil, dienen in zunehmender Zahl dem Gemeinwesen und bekleiden Führungspositionen“, heißt es in einem aktuellen Beitrag zur Geschichte von Rotary.

Und auf der Internetseite von Rotary Aschersleben ist zu lesen: „In Aschersleben konzentrieren sich die Rotarier vor allem auf die Unterstützung lokaler Projekte. So werden gezielt engagierte Jugendliche gefördert und unter anderem das Projekt ‚Sternenkinder’ unterstützt. Es sind aber nicht nur Geldleistungen, sondern oft auch einfach praktische Hilfe im Einzelfall, um das rotarische Anliegen mit Leben zu erfüllen.“

Stefanie Olsen aus Schneidlingen leitet Fachdienst Umwelt beim Salzlandkreis

Mit Stefanie Olsen verstärkt sich Rotary Aschersleben mit einer ausgemachten Umweltexpertin. Die gebürtige Schneidlingerin arbeitet nämlich als Chefin des in Aschersleben ansässigen Fachdienstes Umwelt in der Verwaltung des Salzlandkreises.

Zu ersten Kontakten mit dem Ascherslebener Rotary Club sei es gekommen, als sie eingeladen wurde, einen Vortrag zu halten. Wegen der Corona-Pandemie musste der allerdings online stattfinden. Später folgte eine zweite Einladung und ein zweiter Vortrag - diesmal in Präsenz. Bei den Rotariern hatte das offenbar Eindruck hinterlassen, was jetzt dazu führte, der 42-Jährigen die Club-Mitgliedschaft anzubieten.

Für die sei dieses überraschende Angebot irgendwie zur richtigen Zeit gekommen. Nämlich in einer Phase, in der sie gerade dar-über nachgedacht habe, wie sie sich in der Stadt Aschersleben, wo sie seit 2012 mit ihrer Familie lebt, gesellschaftlich und ehrenamtlich einbringen könnte.

Unter anderem waren auch der Verschönerungsverein oder ein politisches Engagement in die engere Wahl geraten. Dass es schließlich der Rotary Club geworden ist, sei umso besser, ist sich Stefanie Olsen sicher. Hier vereine sich geballtes Wissen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, was auch interessante Gespräche und Veranstaltungen erwarten lasse, ist sich die Neue im Club sicher.

Dazu komme das handfeste Engagement für zahlreiche Hilfsprojekte. Dass sie die erste Ascherslebener Rotarierin sein würde, das habe die studierte Juristin und spätere Mitarbeiterin in einem landwirtschaftlichen Konzern im Vorfeld der Aufnahme allerdings nicht geahnt.

Übrigens: Am Dienstagabend wurde mit Markus Korbien auch ein weiterer Mann in die Reihen des Ascherslebener Rotary Clubs aufgenommen.