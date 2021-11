Stefanie Hertel ist zu Gast im Ascherslebener Bestehornhaus

Aschersleben/MZ - Eine „Märchenhafte Weihnacht“ kann die ganze Familie am Donnerstag, 9. Dezember, ab 16 Uhr im Bestehornhaus in Aschersleben erleben. Stefanie Hertel, die auf mehr als 36 Jahre Bühnenerfahrung zurückblickt, wird das Publikum mit einem hundertprozentigen Livekonzert verzaubern.

Eine märchenhafte Weihnachtsgeschichte, neue und traditionelle Weihnachtslieder, wunderschöne Balladen und mehrstimmiger Gesang, werden den Besuchern hautnah mit Herzenswärme und Charme präsentiert, heißt es in der Ankündigung. In kleiner Bandbesetzung mit ihrem Ehemann Lanny Lanner und selbstverständlich mit ihrem Vater Eberhard Hertel sowie zwei langjährigen Musikerkollegen wird sie eine familiäre und märchenhafte Weihnachtsstimmung zaubern, die das Publikum, egal ob groß oder klein, in ihren Bann zieht, begeistert und berührt.

Tickets unter www.eventim.de und www.genius-tickets.de