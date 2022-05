Startschuss für drei tolle Tage in Aschersleben

Das Wochenende steht in der Einestadt ganz im Zeichen des Gildefestes. Warum das angekündigte Riesenrad am Ende doch nicht gekommen ist.

Break Free – Europas No.1 Queen Tribiute Band haben am Freitagabend die Hauptbühne auf der Herrenbreite gerockt.

Aschersleben/MZ - Für Oberbürgermeister Andreas Michelmann (Widab) ist es das letzte Mal. Wenn nächstes Jahr der Rathaus-Chef von der Gilde und den Schützen von seinem Dienstsitz abgeholt und aufs Festgelände geleitet wird, ist es Steffen Amme (ebenfalls Widab), der das beliebte Stadtfest eröffnet. Doch am Freitag durfte er noch einmal ran. Zu seinen „Pflichten“ gehört es, das Bierfass auf dem Festgelände anzustechen. Nur zwei beherzte Schläge sind notwendig und schon fließt das Freibier. Als Schirmherr des Gildefestes gibt er den Besuchern und dem Veranstalter ein vorsichtiges Versprechen mit auf den Weg: „Gutes Wetter!“ Denn das ist beim Gildefest nicht immer selbstverständlich. So manch einer erinnert sich an verregnete Festtage.