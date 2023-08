Zum Auftakt der Salzlandliga steht Rotation Aschersleben am Sonntag gegen FSV Drohndorf-Mehringen auf dem Platz. Mit welchen Zielen die Vereine in die Saison starten.

Start in die Salzlandliga: FSV Drohndorf-Mehringen trifft am Sonntag auf Rotation Aschersleben

Aschersleben/MZ - Wer in der Vorsaison Vizemeister war, muss es sich gefallen lassen, zu den Titelfavoriten der Salzlandliga Fußball gezählt zu werden. Was Norman Freisdorf-Apel aber überhaupt nicht gefällt, ist, dass der FSV Drohndorf-Mehringen zum Saisonauftakt am Sonntag bei Rotation Aschersleben ran muss. „Ich hätte mir zum Start einen anderen Gegner gewünscht“, sagt der Trainer. Doch Fußball ist kein Wunschkonzert und so geht es am Sonntag in die Wilslebener Straße, wo Schiedsrichter Ralf Wondratschek aus Unseburg diese Partie um 14 Uhr anpfeifen wird.