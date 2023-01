Romantische Trauungen: Können sich Paare bald am Concordia See das Ja-Wort geben?

Geht es nach der Verwaltung, wird es in der Stadt Seeland bald zwei neue Orte für Eheschließungen geben - direkt am Concordia See.

Seeland/MZ - Wer im Seeland heiraten möchte, kann dies derzeit an vier Orten tun: in den Rathäusern von Hoym und Nachterstedt, im Gaterslebener Bürgerhaus und im Froser Bendix-Stift. Geht es nach der Verwaltung und den Heiratswilligen, könnten aber bald zwei weitere Trauorte – und zwar direkt am Concordia See – hinzukommen.