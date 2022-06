Stadtwerke Aschersleben erhöhen erneut die Preise

Nach nur vier Monaten gehen die Preise für die Verbraucher erneut nach oben. Was die Geschäftsführerin über die Ursachen und die Entwicklung denkt.

Aschersleben/MZ - Das Jahr 2021 war ein Jahr stetig steigender Energiepreise. Die Stadtwerke Aschersleben mussten deshalb mehrfach ihre Preise erhöhen (die MZ berichtete). Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine sind die Preise für Strom und Erdgas aber völlig außer Rand und Band. Wie die MZ berichtete, kostete die Megawattstunde Strom bei Kriegsausbruch an der Leipziger Börse noch 120 Euro. Bis zum 1. März hatte sie sich mit 450 Euro fast vervierfacht. Beim Erdgas ist es ähnlich dramatisch. Der Preis für eine Megawattstunde bei Lieferung im April explodierte von 70 Euro Mitte Februar auf 345 Euro am 7. März, fiel einen Tag später aber wieder auf 200 Euro zurück. Im Januar 2021 wurde Erdgas noch für rund 30 Euro gehandelt. Eine Steigerung von 1.150 Prozent bis zur Preisspitze. Detlef Anders sprach mit Stadtwerke-Geschäftsführerin Brigitte Klopstein.