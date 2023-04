Aschersleben/MZ - Nun ist es ausgemachte Sache: Wer möchte, kann seine Parkgebühr in Aschersleben demnächst per Handy-App bezahlen. Was in anderen Städten längst gängige Praxis ist, soll jetzt auch in Aschersleben eingeführt werden. Der Stadtrat hat das sogenannte „Handyparken“ in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.