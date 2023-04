Auch wenn nur wenige Kameraden in der Ortsfeuerwehr organisiert sind, will der Ascherslebener Stadtrat keine Untergrenze, bis zu der ein Standort bestehen bleibt.

Aschersleben/MZ - Der Ascherslebener Stadtrat hat der Risikoanalyse in Sachen Brandschutz zugestimmt. Schon bei der Diskussion in den Ausschüssen und Ortschaftsräten in den vergangenen Wochen hatte sich eine große Zustimmung für das Papier abgezeichnet.