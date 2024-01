Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Vom Markt vorbei am Rathaus und am Grauen Hof, ein Stück über die Hohe Straße und durch die Johannispromenade bis zur Ramdohr-Stele an der Kreisvolkshochschule: Es ist nur eine kleine Runde durch die Stadt und doch gibt es schon auf diesem kurzen Stück so viel zu erzählen und zu zeigen! Stadtführer Andreas Blath muss sich beschränken. Denn sicher wollen einige seiner Gäste noch ins Bestehornhaus, wohin die Stadt Aschersleben zum Tag der offenen Tür geladen hat.