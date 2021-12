Stadt verbietet verkaufsoffenen Sonntag in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Die Ascherslebener Kaufmannsgilde hält sich alle Optionen offen, um gegen eine Entscheidung der Stadtverwaltung vorzugehen, erklärt Gilde-Chef Martin Lampadius. Per Telefon hatte das Rathaus am gestrigen Dienstag Lampadius darüber informiert, dass der für den 19. Dezember geplante verkaufsoffene Sonntag nicht genehmigt werde. Geplant ist, dass die Geschäfte in der Innenstadt an diesem Sonntag ab 13 Uhr öffnen.

Ganz will Lampadius die Sonntags-Verkaufsaktion aber noch nicht abschreiben. „Zumal uns bis jetzt nichts Schriftliches vorliegt“, so der Gilde-Chef.

Stattfinden werde auf alle Fälle eine Corona-Impfaktion. Im Testzentrum in der Breiten Straße können sich die Bürger am kommenden Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr mit den Impfstoffen BioNTech oder Moderna impfen lassen. Ein Termin müsse dafür nicht vereinbart werden, heißt es.