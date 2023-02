Seit die Stadt Aschersleben bekannt gegeben hat, dass im März Baustart in der Ermslebener Straße ist, sind viele Bürgeranfragen eingegangen. Wie darauf reagiert wird und in welchem Punkt es für Anwohner vorerst Entwarnung gibt.

Stadt Aschersleben geht auf Bürgeranfragen zu Baumaßnahmen in Ermslebener Straße ein

Der grundhafte Ausbau der Ermslebener Straße in Aschersleben versetzt Anwohner in Sorge.

Aschersleben/MZ - Am 1. März sollen die Bauarbeiten am ersten Bauabschnitt der Ermslebener Straße in Aschersleben beginnen.