Mit einem Tag der offenen Tür feiert der größte Verein der Stadt im Ballhaus seinen 75. Geburtstag. Was man sich vom gemeinsamen Auftritt verspricht.

Aschersleben/MZ - Eigentlich wären noch zwei Monate Zeit bis zu richtigen Feier. Denn als offizieller Gründungstag des SV Lokomotive Aschersleben gilt der 13. November 1948. Trotzdem wird am vergangenen Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür im Ballhaus schonmal das 75. Vereinsjubiläum gefeiert. „Die Idee dazu kam von Carmen Giebelhausen“, weiß Lok-Präsident Detlef Stockmann. Denn so wie sein Verein nach neuen Mitgliedern sucht, brauche man im Ballhaus Besucher. So wurden 75 Jahre Lok mit 20 Jahren Ballhaus kombiniert.