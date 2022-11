Spitzenreiter Drohndorf/Mehringen mit Arbeitssieg gegen Staßfurt

Salzlandkreis/MZ - Die Herbstferien und das verlängerte Wochenende bereiteten vielen Vereinen erhebliche Personalsorgen. Trotzdem fanden alle sechs Salzlandligaspiele statt und zogen immerhin 579 Zuschauer an, die 30 Tore zu bejubeln oder zu betrauern hatten. Mit Dohndorf/Mehringen und dem Einheit-Team setzt sich langsam ein Spitzenduo ab. Das Verfolgerfeld führt Aufsteiger Welsleben an und an dieses hat nun auch Aschersleben (8.), nach dem zweiten Sieg in Folge, Anschluss gefunden. Die restlichen fünf Mannschaften trennen drei Punkte und sie haben derzeitig sicherlich den Klassenerhalt im Blick.

