Die Handballer des HC Aschersleben II stehen dicht vor dem Aufstieg. Das Team des HC Aschersleben II möchte auch nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag in Ilsenburg jubeln.

Spielt die Zweite des HC Aschersleben nächste Saison in der Verbandsliga?

Aschersleben/MZ - Die Handballer vom Reserve-Team des HC Aschersleben fiebern dem spannungsgeladenen Finale entgegen: Am Sonntag fahren sie zum Spitzenspiel der Bezirksliga West nach Ilsenburg. Gibt es nach dem Abpfiff Punkte, spielt der HC Aschersleben II in der kommenden Saison in der Verbandsliga.