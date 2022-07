Sperrungen auf der Autobahn 36 im Bereich Aschersleben gehen weiter

Aschersleben/MZ - Autofahrer auf der Autobahn 36 müssen sich auch in den nächsten Wochen auf Einschränkungen einrichten. So wird bis zum Freitag, 12. August, auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Wernigerode-Mitte und Blankenburg-Ost jeweils der linke Fahrstreifen gesperrt.

Grund hierfür ist der Rückbau der Baustelle. Der Verkehr wird jeweils einstreifig an den Baustellen vorbeigeführt. Bis zum 26. September wird die Richtungsfahrbahn Bernburg zwischen den Anschlussstellen Hoym und Aschersleben-Ost voll gesperrt. Der Verkehr wird auf der Gegenfahrbahn an der Baumaßnahme vorbeigeleitet, so dass in beiden Fahrtrichtungen eine Fahrspur zur Verfügung steht.

Im gleichen Zeitraum wird die Anschlussstelle Aschersleben-Mitte auf der Richtungsfahrbahn Bernburg gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Aschersleben-West umgeleitet. Grund hierfür ist laut einer Mitteilung der Autobahnen GmbH weiterhin eine Fahrbahnsanierung.