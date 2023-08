Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Die schmeißen da Möbel aus den Fenstern und dann bleibt das da liegen“, berichtet eine MZ-Leserin fassungslos und empört. Eigentlich dürfe der Sperrmüll nach der Anmeldung doch erst am Nachmittag des Tages vor der Abholung an den Straßenrand gestellt werden, erklärt die Rentnerin. Doch in der Keplerstraße 4 bis 10 in Aschersleben würde der Sperrmüll nach dem Sturzflug tagelang auf der Wiese oder am Straßenrand liegen.