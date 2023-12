Das Sperrgebiet rund um den Concordia See beschäftigt die Stadträte im Seeland. Sie wünschen sich mehr Freiheit für ihre Bürger. Was der Bergbausanierer dazu sagt.

Teile des Areals rund um den Concordia See bei Nachterstedt bleiben vorerst Sperrgebiet

Rund um den Concordia See gibt es noch immer Bereiche, die schon seit Jahren nicht mehr betreten werden durften.

Seeland/MZ. - Es gibt Bereiche rund um den Concordia See, die seit Jahren kein Mensch mehr betreten hat. Da die Sanierungsarbeiten nach dem verheerenden Erdrutsch vom Sommer 2009 noch immer nicht abgeschlossen sind, wird dies sicher auch noch eine Weile so bleiben. Und so muss der Seeland-Stadtrat nun eine neue Gefahrenabwehrverordnung beschließen, damit ein verbotenes Betreten des Sperrgebietes auch geahndet werden kann. Ein Papier, für das schon einmal die Mitglieder des Hauptausschusses stimmten, wenn auch unter Murren.