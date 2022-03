Spendenkonten und Koordinierungsstelle - wie können Ascherslebener helfen?

Angesichts des Kriegsleids in der Ukraine gibt es auch in Aschersleben und Umgebung weiterhin eine enorme Hilfsbereitschaft. Hier einige Möglichkeiten, um zu helfen.

Eine selbstgebastelte Wimpelkette im Oberdamm in Gatersleben zeigt deutlich, welche Haltung Anwohner der Seelandgemeinde zum Ukraine-Krieg haben.

Aschersleben/MZ - Der Krieg in der Ukraine beherrscht auch in der Region rund um Aschersleben und das Seeland die Gedanken. Überall gibt es Hilfsangebote für die Menschen, die vor dem Krieg flüchten, und Zeichen der Solidarität. Hier haben wir aufgelistet, welche Aktionen es gibt.

1. Koordinierungsstelle:

„Die ersten Flüchtlinge sind auch in Aschersleben bereits angekommen“, erklärt Stadtsprecherin Annett Krake. Da es viele Anfragen von Bürgern gebe, wie ihnen geholfen werden kann, habe die Stadt Aschersleben eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Ansprechpartner ist Jörg Widder. Er ist ab sofort unter der Telefonnummer 03473/840 89 63 zu erreichen. Die Koordinierungsstelle befindet sich in der Alten Tischlerei, Heinrichstraße 4, und ist auch per E-Mail ukrainehilfe@aschersleben.de erreichbar.

2. Spendenkonto Stadt Aschersleben:

Die Stadt Aschersleben hat ein Spendenkonto eingerichtet. Diese Spenden sollen in erster Linie direkt den in der Eine-Stadt ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine zugutekommen.

Spenden der Stadt Aschersleben: DE03 8005 5500 3034 1002 39, Verwendungszweck: „Spende Ukraine“

3. Spendenkonto Salzlandsparkasse:

Die Salzlandsparkasse hat ein Spendenkonto eingerichtet. „Seit der vergangenen Woche tobt ein Angriffskrieg mitten in Europa. Wir sind tief betroffen und wollen den Menschen helfen“, sagen die Verantwortlichen. Das Geld solle den Geflüchteten zugutekommen.

Spendenkonto der Salzlandsparkasse: DE31 8005 5500 8005 5500 40

4. Sachspenden:

Die Schüler der Paritätischen Fachschule aus Aschersleben sammeln Sachspenden für die Kriegsflüchtlinge. Besonders nötig sind Schlafsäcke und Decken, Kleidung und Hygiene-Artikel. Abgegeben werden können die Dinge wochentags von 8 bis 14.30 Uhr in der Fachschule am Dr. -Wilhelm-Külz-Platz 10 in Aschersleben.

5. Hilfe für Zoos:

Die Deutsche Tierparkgesellschaft bietet ukrainischen Zoos Hilfe an. „Nach dem heimtückischen Überfall Putins auf die Ukraine sind unsere Gedanken bei den Menschen dort“, erklärt Geschäftsführer Jan Bauer. „Als Zooverband sind wir natürlich vor allem mit unseren Gedanken bei unseren Zookollegen, ihren Familien und den Tieren! Deshalb wollen wir konkret helfen.“

Die Gesellschaft steht in direktem Kontakt mit dem Präsidenten der Ukrainischen Assoziation Zoos und Aquarien, Wladimir Nikolaijewitsch Topchiy. Aktuell sei die Lage in den meisten Zoos der Ukraine noch relativ ruhig. In der Nähe der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, wurden aber bereits einige Gebäude im Feldman Ecopark von Granaten zerstört.

Sowohl der Verband als solcher, als auch einzelne der über 100 Mitgliedzoos aus Deutschland, Dänemark, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden sammeln deshalb Geld, um die Versorgung der Zoos in der Ukraine sicherzustellen. Darüber hinaus haben einzelne deutsche Zoos auch die Bereitschaft erklärt, die Familienangehörigen von Zoopersonal aus der Ukraine aufzunehmen.

Spendenkonto der Deutschen Tierparkgesellschaft: Volksbank an der Niers eG, DE52 3206 1384 1511 4060 01, Verwendungszweck: Ukrainehilfe

6. Beflaggung:

„Um ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu setzen, können die Kommunen ihre Dienstgebäude noch bis Ende nächster Woche mit der ukrainischen Flagge beflaggen“, so Franziska Höhnl, Pressesprecherin des Innenministeriums Sachsen-Anhalts. „Damit kann nach dem schweren Bruch des Völkerrechts durch Russland und dem vor einer Woche begonnenen Krieg gegen den souveränen Staat Ukraine ein Zeichen gesetzt werden, dass auch Sachsen-Anhalt in Gedanken bei den betroffenen Menschen, den Opfern und ihren Familien ist.“ In Aschersleben sind vor dem Rathaus die Flaggen aufgezogen worden.